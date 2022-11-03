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    Aslı Enver'den yeni pozlar

    Doğal güzelliğiyle beğenilen oyuncular arasında yer alan Aslı Enver'in pozları sosyal medyayı salladı.
    • Haber Merkezi
    • 03.11.2022 - 07:26
    • Güncelleme : 03.11.2022 - 07:33
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    Aslı Enver'den yeni pozlar

    Oyunculuğuyla olduğu kadar aşk hayatıyla da gündemden düşmeyen Aslı Enver, bir derginin Kasım ayı sayısı için kamera karşısına geçti.

    Enver, dergi pozlarını Instagram hesabından paylaştı ve pozlarıyla kendisine hayran bıraktı.

    "Gereksiz bir çaba"

    Uzun zamandır var olan sessizliğini son röportajıyla bozan güzel oyuncu, “Konuşamadığın biriyle bir ilişki yaşamaya çalışmak gereksiz bir çaba. Çünkü olmuyor. Doğru iletişim olunca huzur geliyor, haliyle de ardından aşk" diye konuştu.

    Aslı Enver den yeni pozlar #1

    Aslı Enver den yeni pozlar #2Aslı Enver den yeni pozlar #3

    Aslı Enver den yeni pozlar #4

    Aslı Enver den yeni pozlar #5

    Yıllar önce Birkan Sokullu ile yaptığı evlilikte de mutluluğu bulamayan Aslı Enver, Murat Boz, Kerem Tunçeri, Önder Öztarhan derken, sonunda aradığı aşkı iş adamı Berkin Gökbudak'ta buldu. Aslı Enver ile Berkin Gökbudak'ın evlilik kararı aldığı iddia edildi.


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