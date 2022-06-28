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- Aslı Enver'in güneş banyosu
Aslı Enver'in güneş banyosu
Murat Boz ile ilişkisi bittikten sonra istediği gibi bir ilişki bulamayan Aslı Enver, güneşin ve denizin tadını çıkarıyor.
- Haber Merkezi
- 28.06.2022 - 07:21
- Güncelleme : 28.06.2022 - 09:12
Kavak Yelleri dizisiyle yıldızı parladıktan sonra birçok dizi ve filmde de başarısını sürdüren Aslı Enver, tatile çıktı.
Yaz sezonuna yalnız giren Enver, bir süredir aşk yaşadığı Önder Öztarhan ile geçtiğimiz ay yollarını ayırmıştı.
Bikinili kareler geldi
Ayrılık sonrası zamanının büyük çoğunu tatillerde geçiren Aslı Enver, sosyal medya sayfasından bikinili karelerini paylaştı.
Doğal haliyle pozlarını paylaşan Aslı Enver'i gören hayranları, paylaşıma yorum yağdırdı.