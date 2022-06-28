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Aslı Enver'in güneş banyosu

Aslı Enver'in güneş banyosu

Murat Boz ile ilişkisi bittikten sonra istediği gibi bir ilişki bulamayan Aslı Enver, güneşin ve denizin tadını çıkarıyor.