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    Aslı Enver'in güneş banyosu

    Murat Boz ile ilişkisi bittikten sonra istediği gibi bir ilişki bulamayan Aslı Enver, güneşin ve denizin tadını çıkarıyor.
    • Haber Merkezi
    • 28.06.2022 - 07:21
    • Güncelleme : 28.06.2022 - 09:12
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    Aslı Enver'in güneş banyosu

    Kavak Yelleri dizisiyle yıldızı parladıktan sonra birçok dizi ve filmde de başarısını sürdüren Aslı Enver, tatile çıktı.

    Yaz sezonuna yalnız giren Enver, bir süredir aşk yaşadığı Önder Öztarhan ile geçtiğimiz ay yollarını ayırmıştı.

    Bikinili kareler geldi

    Ayrılık sonrası zamanının büyük çoğunu tatillerde geçiren Aslı Enver, sosyal medya sayfasından bikinili karelerini paylaştı.

    Doğal haliyle pozlarını paylaşan Aslı Enver'i gören hayranları, paylaşıma yorum yağdırdı.

    Aslı Enver in güneş banyosu #1

    Aslı Enver in güneş banyosu #2

    Aslı Enver in güneş banyosu #3


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