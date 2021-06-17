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    Aslı Enver'in hamak keyfi

    Tatilde olan Aslı Enver, hamakta keyif yaparken poz verdi.
    • Haber Merkezi
    • 17.06.2021 - 10:10
    • Güncelleme : 17.06.2021 - 10:15
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    Aslı Enver'in hamak keyfi

    Şarkıcı Murat Boz’dan ayrıldıktan sonra ismi birçok isimle anılan Aslı Enver’in, geçtiğimiz günlerde yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti.

    Çıkan bu iddialar karşılığında henüz sessizliğini koruyan ve fotoğraftaki kişinin kim olduğunu açıklamayan Aslı Enver, sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla takipçileriyle iletişim kuruyor.

    "HAZİRAN OLDUĞUNA EMİN MİYİZ?"

    Enver, son olarak hamakta keyif yaptığı anları sevenleriyle paylaştı. Enver, yaptığı paylaşımına ise, "Haziran olduğuna emin miyiz?" notunu düştü.

    Aslı Enver in hamak keyfi #1

    Aslı Enver in hamak keyfi #2

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