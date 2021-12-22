Aslı Enver'in kardeşi güzelliğiyle dikkat çekti

Ünlü oyuncu Aslı Enver'in kız kardeşi güzelliğiyle büyüledi.

En son Babil dizisinde rol alan ve Skandal dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Aslı Enver, şimdi de kız kardeşi Anıl Enver'den dolayı gündeme geldi.

ANIL ENVER

Ünlü oyuncunun gözlerden uzak yaşayan kız kardeşi Anıl Enver, güzelliğiyle herkesin dikkatini çekti.

Güzel oyuncunun kız kardeşi Anıl Enver'i görenler, ''Güzellik genetik'' demeden edemedi.

12 YAŞINA KADAR İNGİLTERE'DE YAŞADI

1984 yılında İngiltere'de dünyaya gelen Aslı Enver, 12 yaşına kadar Londra'da yaşadı. Türkiye'ye döndükten sonra uyum problemi yaşayan Aslı Enver, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne kaydoldu.