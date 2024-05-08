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Ekranların popüler dizilerinden "Hayat Bilgisi", "Kavak Yelleri", "Suskunlar" ve "İstanbullu Gelin" gibi yapımlarda yer alan ünlü oyuncu Aslı Enver, geçtiğimiz yıl Berkin Gökbudak'la evlendi.
Ünlü çift, kısa sürede kızları Elay'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı.
Sosyal medyayı sık kullanan ünlü oyuncu, bugün yaptığı yepyeni paylaşımla herkesi güldürdü.
Papatyayı yedi
Ünlü çift doğa içerisinde kızlarıyla vakit geçirirken Berkin Gökbudak, kızı Elay'a papatya hediye etti. Papatyayı gören minik Elay ise papatyayı yiyerek takipçileri güldürdü.
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