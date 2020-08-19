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    Aslı Enver'in sosyal mesafe yastığı

    Aslı Enver, mağazada bulduğu bir yastıkla sosyal mesafe mesajı verdi.
    • Haber Merkezi
    • 19.08.2020 - 10:57
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    Aslı Enver'in sosyal mesafe yastığı

    Karantina sonrası normalleşme adımlarının atılmasıyla geçtiğimiz haftalarda tatile çıkan ünlü oyuncu Aslı Enver, tatilinden kesitleri sosyal medya hesabından yayınlıyor.

    Önceki gün alışveriş yapmak için bir mağazaya giren Enver, koronavirüse dikkat çekmek adına paylaşımda bulundu.

    MESAJLI YASTIK

    36 yaşındaki oyuncu, üzerinde 'Sosyal mesafe' yazan yastıkla çekildiği kareyi yayınladı. Aslı Enver, bu paylaşımı ile takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

    Aslı Enver in sosyal mesafe yastığı #1

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