Aslı Enver'in yeni aşkı

Ünlü oyuncu Aslı Enver, Murat Boz, Kerem Tunçeri, Önder Öztarhan derken, sonunda aradığı aşkı iş adamı Berkin Gökbudak’ta buldu. Çiftin yaz başından bu yana görüştükleri iddia edildi.

Şarkıcı Murat Boz ile bir dargın bir barışık ilişkisini 2019 yılında noktalayan Aslı Enver’in adı, aradan geçen kısa bir sürenin ardından eski basketbolcu Kerem Tunçeri ile anılmaya başlandı.

İkili bir arada bile gözükmeden ilişkilerini bitirdi.

Bir türlü mutluluğu yakalayamadı

Enver daha sonra Önder Öztarhan ile aşk yaşamaya başladı.

Sevgilisinin ailesiyle tanışan ve ‘Her şey çok güzel, yolunda gidiyor’ diyen oyuncu, Öztarhan ile yollarını ayırdı.

Yeni aşkı

Bir türlü aradığı aşkı bulamayan Enver ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Gazetemagazin’in haberine göre Aslı Enver, iş adamı Berkin Gökbudak ile birlikte…

Yaz başından bu yana birlikteler

Enver ve Gökbudak’ın yakın arkadaşları vesilesi ile tanıştığı, yaz başından bu yana da zaman geçirdikleri öne sürüldü.

Gözlerden uzak ilişkilerini yaşamak isteyen ikili, henüz bu iddiaları yalanlamadı.