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    Aslı Enver'in yeni aşkı

    Ünlü oyuncu Aslı Enver, Murat Boz, Kerem Tunçeri, Önder Öztarhan derken, sonunda aradığı aşkı iş adamı Berkin Gökbudak’ta buldu. Çiftin yaz başından bu yana görüştükleri iddia edildi.
    • Haber Merkezi
    • 07.08.2022 - 10:30
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    Aslı Enver'in yeni aşkı

    Şarkıcı Murat Boz ile bir dargın bir barışık ilişkisini 2019 yılında noktalayan Aslı Enver’in adı, aradan geçen kısa bir sürenin ardından eski basketbolcu Kerem Tunçeri ile anılmaya başlandı.

    İkili bir arada bile gözükmeden ilişkilerini bitirdi.

    Bir türlü mutluluğu yakalayamadı

    Enver daha sonra Önder Öztarhan ile aşk yaşamaya başladı.

    Sevgilisinin ailesiyle tanışan ve ‘Her şey çok güzel, yolunda gidiyor’ diyen oyuncu, Öztarhan ile yollarını ayırdı.

    Aslı Enver in yeni aşkı #1

    Yeni aşkı

    Bir türlü aradığı aşkı bulamayan Enver ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

    Gazetemagazin’in haberine göre Aslı Enver, iş adamı Berkin Gökbudak ile birlikte…

    Aslı Enver in yeni aşkı #2

    Yaz başından bu yana birlikteler

    Enver ve Gökbudak’ın yakın arkadaşları vesilesi ile tanıştığı, yaz başından bu yana da zaman geçirdikleri öne sürüldü.

    Gözlerden uzak ilişkilerini yaşamak isteyen ikili, henüz bu iddiaları yalanlamadı.

    Aslı Enver in yeni aşkı #3

    Aslı Enver in yeni aşkı #4

    Aslı Enver in yeni aşkı #5


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