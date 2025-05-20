Haber Merkezi

Uzun süredir yoğun bakımda tedavi gören şarkıcı ve sunucu Aslı Hünel ile oyuncu Saruhan Hünel'in annesi Şükran Hünel'den acı haber geldi. Ünlü isim, sosyal medya hesabından annesi Şükran Hünel'in hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ünlü iki kardeş acı haberi sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlarla duyurdular.

"EN KIYMETLİMİZİ"

Aslı Hünel sayfasında "Canımızdan öte sevdiğimiz, biricik annemiz Şükran Hünel Hakkın rahmetine kavuştu. Hayatımıza sevgisiyle yön veren, dualarıyla bizi saran, gücüyle her zaman bize ilham olan en kıymetlimizi kaybettik... Tarifi olmayan bir acı içindeyiz." mesajını paylaştı.

"BENİ SIKI SIKI TUTAN ANAM"

Saruhan Hünel ise annesiyle fotoğrafını "Güzeller güzeli gülüşleri olan canımın içi anacığım bu yaşa gelsem de göbek bağından bağlı olan ben parçamı kaybettim. Herkesin yardımına koşan, kimin derdi varsa ona ortak olan, neyi varsa paylaşan güzel yürekli anam... her fotoğrafımız da beni sımsıkı tutan anam... Sana ve babama kabuşacağım anı heyacanla bekleyeceğim. Seni çok seviyorum! Mekanın cennet olsun güzel gözlü annem" mesajıyla yayınladı.