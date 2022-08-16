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    Aslı İnandık, fenomen annelerle dalga geçti

    Aslı İnandık'ın hedefinde bu kez sosyal medya anneleri vardı.
    • Haber Merkezi
    • 16.08.2022 - 08:54
    • Güncelleme : 16.08.2022 - 09:06
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    Aslı İnandık, fenomen annelerle dalga geçti

    Sosyal medyada canlandırdığı tiplemelerle çok konuşulan ünlü oyuncu Aslı İnandık,  bu defa çocuklarının her anını paylaşan fenomen anneleri ti'ye aldı.

    "Piyon abisi de geldi"

    Aslı İnandık, son paylaşımında, "Bizim çocuğun oyun ablası ve piyona abisi geldi. Durduk yere, 5 yaşındaki Niloş’un gününe hakim olduk." notuyla bir video paylaştı.

    Ünlü ismin paylaşımına, Ayşe Arman, Merve Dizdar, Evrim Akın gibi pek çok ünlü isim kayıtsız kalmadı.

    Aslı İnandık, fenomen annelerle dalga geçti VİDEO

    Aslı İnandık, fenomen annelerle dalga geçti #1

    Aslı İnandık, fenomen annelerle dalga geçti #2

    Aslı İnandık, fenomen annelerle dalga geçti #3


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