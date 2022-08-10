Aslı Samat: Erkekler şişman kızlara aşık olmuyor

100 kilo veren oyuncu Aslı Samat, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İlk olarak 2015 yılında 'Uzaklarda Arama' filminde rol alan, 'Hercai' dizisi ile yıldızı parlayan Aslı Samat, tüp mide operasyonu geçirmişti.

Geçirdiği operasyonla 100 kilo vererek bambaşka biri olan Aslı Samat, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Zayıfladıktan sonra erkeklerin davranışlarının nasıl değiştiğini anlattı.

Aslı Samat, önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncu, "Daha yeni 1.5 aylık ameliyatlıyım. Dokuz yıldır verilen kiloların estetikle devamı gibiydi.

Kol ve karın bölgesinden estetik ameliyat oldum. Spor ve diyete devam ediyorum. 10 senede her şeyi tamamlamam gerekiyor." dedi.

"Şişman kıza aşık olan birini gördünüz mü?"

İstanbul Aydın Üniversitesi Drama ve Oyunculuk Bölümü'nden mezun olan Samat, "Kilo verince hayatınız nasıl değişti?" sorusuna şu yanıtı verdi...

"Çok daha rahat bütün günümü dışarıda geçirebiliyorum ve hiçbir yerim ağrımıyor. Oyuncuyum sonuçta, gelen roller bile değişti. Biri bana dizide aşık olabiliyor, eskiden olamazdı. Şişman bir kıza aşık olan birini gördünüz mü?"

"Erkeklerin davranışı değişti"

Yaklaşık 300 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından spor paylaşımları da yapan ve son haliyle gündem olan Aslı Samat, "Erkeklerin zayıfladıktan sonra size karşı davranışları değişti mi?" sorusu üzerine, "Karşı cinsin eskiden bir davranışı yoktu, şimdi var."





"Hala balık etliyim"

Çünkü eskiden ben yoktum ama şimdi varım. İyi bir şey mi bundan emin değilim. İnsanları kandırmanın da bir anlamı yok. Aşk sevgi... Her şey ilk baktığında dış görünüş. Hala balık etli olabilirim ama artık var olduğumu hissediyorum." ifadelerini kullandı.

"Sabah pizza makarna yerdim"

Daha önce yaptığı bir açıklamada, "Sabah kalkıyordum, pizzayla kahvaltı yapıyordum. Hiçbir şey yoksa bile makarna yiyordum." sözleriyle dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu, "10 senedir tanıdığım biri bana açılsa, ona 'Sen hayırdır' derim. Bu saatten sonra bana açılanlar yeni tanıştığım kişiler oluyor." diye konuştu.