Aslı Şen'den geri adım: Linet'ten özür diledi

Linet'i dinlemeye giden ve tavrından rahatsız olan Aslı Şen, sosyal medyadan sert açıklamalar yapmıştı. Şen, olayın üzerinden kısa bir süre geçmesinin ardından özür dileyerek geri adım attı.

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Aslı Şen, geçtiğimiz hafta kız arkadaşlarıyla Linet'i dinlemeye gitti.

Linet'in sahnedeki tavırlarından rahatsız olan kendisine selam vermediğini söyleyen Şen, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Şen'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama oldukça sert ifadeler barındırırken, Linet ise "Dün akşam konserimde sahneye çıktığım anda en önden en arka masalara kadar beni dinleme lütfunda bulunan tüm değerli misafirlerimizi kucaklayarak, selamladım.

Özelimde tanıdığım tüm dostlarım ve beni izlemeye gelen değerli konuklarım benim için aynı kıymettedir.

Bahsi geçen hanımefendilere ve değerli tüm misafirlerimize beni onurlandırdıkları için teşekkürlerimi sunarım. Sevgilerimle." dedi.

Bu gelişmelerin ardından Aslı Şen bir davette ortaya çıktı ve Linet için söylediği sözlerden dolayı özür diledi.

ASLI ŞEN'DEN GERİ ADIM GELDİ

Yaptığı açıklamalar hakkında konuşan Aslı Şen, "Çok üzgünüm. Böyle saçma bir gündem yarattığım için halktan özür diliyorum." dedi.

Linet’in "Tüm misafirlerim benim için kıymetlidir" sözlerine yanıt veren Şen, "O da bizim için kıymetli. Olmasa zaten gitmezdim.

Oradaki davranış biçimi bana göre doğru değildi. Duygularımı ifade ederken doğru kelimeleri seçemediğimi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Şen, son olarak ise koronavirüse yakalanan Linet'e geçmiş olsun dileklerini yolladı.