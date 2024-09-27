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Aslı Sümen, İngiliz sevgilisi Chris Bann ile Roma'da evlendi! Düğünden fotoğraflar paylaştı

Aslı Sümen, İngiliz sevgilisi Chris Bann ile Roma'da evlendi! Düğünden fotoğraflar paylaştı Birçok başarılı projede yer alan güzel oyuncu Aslı Sümen, gelin oldu. Ünlü oyuncu, bir süredir birlikte olduğu İngiliz sevgilisi Chris Bann ile Roma'da nikah masasına oturdu.