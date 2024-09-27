Aslı Sümen, İngiliz sevgilisi Chris Bann ile Roma'da evlendi! Düğünden fotoğraflar paylaştı

Haber Merkezi
Miss Turkey 2017 yarışmasının birincisi olan Aslı Sümen, 2 yıldır birlikte olduğu İngiliz sevgilisi Chris Bann ile Roma’da dünyaevine girdi.
EVLİLİK TEKLİFİ ALMIŞTI
Güzel oyuncu, geçtiğimiz yıl İngiliz sevgilisi Chris Bann'dan romantik bir evlilik teklifi almış ve bu teklifi kabul etmişti.
Sümen, İtalya'nın başkenti Roma'da Chris Bann ile hayatını birleştirdi. Ünlü oyuncu nikahından ilk kareleri, sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerinin beğenisine sundu.
"O ARTIK BİR KOCA"
Sümen, 895 bin takipçili hesabından yaptığı paylaşımlara; "O artık bir koca" notunu düştü. Ünlü ismin gönderisi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış