Aslı Tandoğan, koronavirüse yakalandı

Güzel oyuncu kayınpederinin cenazesinde virüs kaptığını, eşi ile ailesinden birkaç kişinin daha hastalığa yakalandığını duyurdu.

Ekranların aranan yüzü Aslı Tandoğan, 2 Aralık’tan bu yana evinde koronavirüs tedavisi gördüğünü açıkladı.

Sosyal medyadan üzücü haberi veren oyuncu, yedi yıl önce evlendiği eşi Cahit Tan Yeşilada, annesi ve aileden birkaç kişinin daha koronavirüse yakalandığı söyledi.

"GENCİM DİYE DÜŞÜNMEYİN"

Vefat eden kayınpederi Halil Can Yeşilada'nın cenazesinde virüs kaptığını aktaran oyuncu, “5 gün hastanede kaldım. Çok dikkat etmemize rağmen, kimseyi kabul etmememize rağmen yakalandık. Sizden ricam lütfen gencim ben, sağlıklıyım diye düşünmeyin.” dedi.

Aslı Tandoğan koronavirüse yakalandığını açıkladı İZLE

“MASKESİZ YAKINLARINIZIN YANINDA BİLE DURMAYIN”

Eşinin spor yapan ve sağlıklı beslenen biri olmasına rağmen koronavirüse yakalandığı dile getiren Tandoğan, “Eşim her gün spor yapan, kötü alışkanlıkları olmayan biri. O kadar zor atlattı ki, nabzı 37’lere kadar düştü. Maskesiz asla ve asla en yakınlarınızın yanında bile durmayın. Sadece koronavirüs değil, kullanılan ilaçlar da çok ağır. İnsan vücudu bazen kaldıramıyor. Hiç kolay değil, aynı zamanda psikolojik olarak da çok zor.” diye konuştu.

“ÇOCUKLARINIZ ORTADA KALIYOR”

Tandoğan, “Tamamen yalnızsınız. Çocuklarınız ortada kalıyor. Evdeyim ama odadan çıkamıyorum. Hastanedeyken insan ne yapsam ne etsem de evime bir an önce dönsem diye düşünüyor.” dedi.