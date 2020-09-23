Ünlü oyuncu Aslıhan Doğan, oğlunun okulda ilk gününe özel bşr paylaşımda bulundu.

İki çocuk annesi ünlü oyuncu Aslı Tandoğan, oğlu Atlas’ı okula yolladı.

Oyuncu bu anı bir fotoğrafla ölümsüzleştirerek, sosyal medya hesabından yayınladı.

"HEYECANLA BIRAKTIM"

Tandoğan, “Bu sene farklı bir heyecanla bıraktım Atlas’ı... Herkes için başka ve zor bir yıl, elimizden geldiğince önlemlere uyacağız... Zamanın bize güzel şeyler göstermesini dilerim” dedi.