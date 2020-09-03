Aslı Turanlı: Başarıya koşuyorum

Bir defilede yer alan ünlü sunucu Aslı Turanlı, baş manken oldu.

Ünlü komedyen Ata Demirer'le yaşadığı aşkla ünlenen sunucu Aslı Turanlı, Kuruçeşme'de gerçekleşen bir defilede baş manken olarak podyuma çıktı.

Turanlı, defile sonrası soruları yanıtladı. Podyuma çıkarken çok heyecanlı olduğunu söyleyen Turanlı, “Benim için güzel ve heyecanlı bir akşam oldu.” dedi.

"BİLEKLİĞİM BAŞARIYI SİMGELİYOR"

Ünlü sunucu, muhabirlerin aksesuarlarını sorması üzerine “Ben en çok parayı aksesuarlara harcıyorum. Bilekliğim başarıyı simgeliyor. Ben başarıya koşuyorum, aşk da bana koşsun.” diye konuştu.