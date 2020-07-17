Aslı Turanlı'nın maskesi 1650 lira

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Aslı Turanlı, 1650 Tl değerindeki Louis Vuitton marka maskesi ile Bebek'te tur attı.

Sunucu Aslı Turanlı, önceki gün Bebek’te yakın arkadaşı Banu Ergin ile bir araya geldi. Turanlı'nın maskesi dikkatlerden kaçmadı. Fiyatı ise dudak uçuklattı.

Aslı Turanlı, Bodrum ve Göcek tatilinden sonra İstanbul’a döndü. Bir kanalda magazin programı sunan Turanlı, önceki gün Bebek’te görüntülendi.

MARKA MASKE

1650 Tl değerindeki Louis Vuitton marka maskesi ile dikkat çekti.