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    Aslı Turanlı'nın maskesi 1650 lira

    Aslı Turanlı, 1650 Tl değerindeki Louis Vuitton marka maskesi ile Bebek'te tur attı.
    • Haber Merkezi
    • 17.07.2020 - 10:20
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    Aslı Turanlı'nın maskesi 1650 lira

    Sunucu Aslı Turanlı, önceki gün Bebek’te yakın arkadaşı Banu Ergin ile bir araya geldi. Turanlı'nın maskesi dikkatlerden kaçmadı. Fiyatı ise dudak uçuklattı.

    Aslı Turanlı, Bodrum ve Göcek tatilinden sonra İstanbul’a döndü. Bir kanalda magazin programı sunan Turanlı, önceki gün Bebek’te görüntülendi.

    MARKA MASKE

    1650 Tl değerindeki Louis Vuitton marka maskesi ile dikkat çekti.

    Aslı Turanlı'nın maskesi 1650 lira #1

    Aslı Turanlı'nın maskesi 1650 lira #2

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