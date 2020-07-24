Aslıhan Doğan: 5 çocuk yapacağım

ikinci çocuğu Asil Aslan'ı yeni dünyaya getiren Aslıhan Doğan, 3. çocuk planları yapmaya başladı.

Ünlü futbolcu Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan, oğulları Hamza Arda'yı 2018, Asil Aslan'ı ise 3.5 hafta önce dünyaya getirmişti. Sosyetik güzel, doğumdan sonra yeni açıklamalarda bulundu.

"ARDA'YA SÖYLEMİŞTİM"

Ailesini genişletmek konusunda kararlı olan Aslıhan Doğan, "Arda ile ilk çıkmaya başladığımızda 5 çocuk istediğimi açıkça söyledim. Arda gülmüş, 'O zaman çok çalışmam lazım' demişti. Henüz yeni doğum yaptım. Ama hiç ara vermeyi düşünmüyoruz." dedi.