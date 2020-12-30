Aslıhan Doğan: Arda'nın güzel bir kazancı var

Aslıhan Doğan: Arda'nın güzel bir kazancı var

Sosyetik güzel iki çocuk annesi Aslıhan Doğan, eşi Arda Turan'ı anlattı.

Galatasaray'ın kaptanı ünlü futbolcu Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan, evliliğiyle ve eşiyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

"BENİ ŞIMARTMAZ"

Arda Turan'ın sürekli kendisine hediye almadığını söyleyen Doğan, “Arda gözümü boyamak ya da şımartmak için hediye almaz. İçinden geliyorsa, beğeniyorsa alır.

"ELİ AÇIKTIR"

Allah bozmasın güzel bir kazancı var. Paylaşmayı seviyor. Sadece bana değil, herkese karşı eli çok açıktır.” dedi.

Sosyetik güzel Aslıhan Doğan’ın toplam değeri 1 milyon TL’yi bulan çanta koleksiyonu ve ayakkabı koleksiyonu var.