Aslıhan Doğan ile Arda Turan tatilde

15 gün önce doğum yapan Aslıhan Doğan ve eşi Arda Turan çocukları da laıp tatile çıktı.

Geçtiğimiz haftalarda ikinci kez anne-baba olmanın sevincini yaşayan Arda Turan-Aslıhan Doğan çifti, oğulları Asil Aslan ve Hamza Arda ile birlikte Muğla'da tatil yapıyor.

ASİL ASLAN İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Lüks teknelerini Ege kıyılarına demirleyen Turan ailesinin yeni üyesi Asil Aslan, kırkı çıkmadan tatile adım attı. İlk kez objektiflere takılan Asil Aslan, sevimliliği ile ağabeyi Hamza Arda'yı hatırlattı.

KİLO KALMADI

Doğumdan sonra kaldığı kiloları hızlı bir şekilde veren Aslıhan Doğan, teknede gün boyu spor yaptı. Doğan spordan hemen sonra bikinisini giyip teknenin üst kısmında güneşlendi.

Akşam saatlerinde oğlu Asil Aslan'la parka giden Aslıhan Doğan'a bebek bakıcıları eşlik etti.