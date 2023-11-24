Aslıhan Doğan Turan, dolandırılan Arda Turan'ın durumunu yorumlamaktan kaçındı İstanbul'daki bir bankanın müdürü Seçil Erzan tarafından dolandırılan Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan konuştu.

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İstanbul'da banka müdürü Seçil Erzan ile birlikte 6 sanığın, aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 18 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanmalarına başlandı.

Dava devam ederken Arda Turan'ın mahkemeye delil olarak sunduğu kayıtlarda dikkat çeken ifadeler yer aldı.

"Seçil ya..."

Seçil Erzan ile konuşan ve parasını isteyen Turan, konuşmada "Seçil Ben ne yapacağım? Karıma şimdi ne diyeceğim Seçil ya..." demişti.

Arda Turan'ın eşi geçtiğimiz gün görüntülendi. Aslıhan Doğan Turan, eşi Arda Turan'ın banka müdürü Seçil Erzan tarafından dolandırılması iddiasıyla ilgili soruları duyunca gerildi.

"Bana bunları sormayın"

Habertürk'te yer alan habere göre, Aslıhan Doğan sorular üzerine "Lütfen..Ben o konulara hiç girmeyeyim. Zaten Arda gerekli açıklamayı yaptı. Benden de birkaç yer röportaj istedi ancak geri çevirdim. Konu yargıda, benim konuşmam hiç doğru olmaz. Bana bunları sormayın olur mu? Şu an bir yere yetişmeye çalışıyorum, çok teşekkürler." dedi.