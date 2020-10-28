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    Aslıhan Doğan Turan, üçüncü çocuk için izin bekliyor

    5 ay önce Asil Aslan'ı doğuran Aslıhan Doğan Turan, üçüncü çocuk için sabırsızlanıyor.
    • Haber Merkezi
    • 28.10.2020 - 12:34
    • Güncelleme : 28.10.2020 - 12:36
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    Aslıhan Doğan Turan, üçüncü çocuk için izin bekliyor

    Galatasaray'ın kaptanı ünlü futbolcu Arda Turan ile Mart 2018’de evlenen Aslıhan Doğan Turan oğulları Hamza Arda’yı 2018’de, Asil Aslan’ı 30 Haziran’da dünyaya getirmişti.

    5 ÇOCUK İSTİYOR

    Her fırsatta kalabalık aileleri sevdiğini, 5 çocuk istediğini söyleyen Aslıhan Doğan Turan 3’üncü bebeğine hamile kalmak için doktorundan izin çıkmasını bekliyor.

    HAYALİ KIZ ÇOCUK

    Asil Aslan’ı sezaryenle dünyaya getiren Aslıhan Doğan Turan’ın bu kez gönlünden bir kız geçiyor.

    Aslıhan Doğan Turan, üçüncü çocuk için izin bekliyor #1

    Aslıhan Doğan Turan, üçüncü çocuk için izin bekliyor #2

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