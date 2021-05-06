Aslıhan Doğan Turan, YouTuber oldu

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan, hakkında merak edilenleri anlattı.

YouTube kanalı açan iki çocuk annesi sosyetik güzel Aslıhan Doğan Turan da YouTuber oldu. Kendi adıyla kanal açan Aslıhan Doğan Turan, paylaştığı ilk videosunda hakkındaki merak edilenlere yanıt verdi.

Kanalında makyajdan beslenmeye, spora kadar günlük rutinlerini takipçileriyle paylaşacak olan Aslıhan Doğan Turan, ilk videosunda takipçilerinin ilgisine teşekkür etti ve gelen soruları yanıtladı.

"ARDA DA OLACAK"

En çok sorulan sorunun, “Videolarında Arda da olacak mı?” olduğunu söyleyen Turan, bu soruya şöyle yanıt verdi:

“Evet, Arda da olacak, ancak ben onun özel alanını işgal etmek istemiyorum. Ama arada normalde ona sorulmayan sorulardan oluşan küçük eğlenceli videolarım olacak.”

GERÇEK ASLIHAN'I GÖSTERECEK

Daha önce katıldığı bazı YouTube kanallarındaki programlardan sonra bu konuda yoğun talep aldığını vurgulayan Aslıhan Doğan Turan, “Meğer benimle ilgili çok farklı bir algı varmış. Ben o algıyı değiştirmişim ve o günden sonra ‘biz gerçek Aslıhan’ı tanımıyormuşuz, daha fazla göz önünde olmalısın’ gibi yorumlar aldım.” dedi.

"ARDA SAĞLIKLI DÖNSÜN"

“Galatasaray maçlarını izliyor musun?” sorusuna, “Evet, tabii ki izliyorum. Her maçı inşallah yeneriz diye izliyorum ama benim için en önemli şey eşimin sağlıklı bir şekilde dönmesi, o yüzden diken üzerinde izliyorum biraz.” diye cevap verdi.