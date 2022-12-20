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- Aslıhan Güner, bu sene 5 kere doğum günü kutladı
Aslıhan Güner, bu sene 5 kere doğum günü kutladı
17 Aralık’ta 35 yaşına giren ünlü oyuncu Aslıhan Güner, beş kere doğum günü kutlaması yaptı.
- Haber Merkezi
- 20.12.2022 - 08:41
- Güncelleme : 20.12.2022 - 09:04
Meslektaşı Mert Kılıç ile 2013 yılında nikah masasına oturan güzel oyuncu Aslıhan Güner, 35 yaşına girdi.
Her yerde üfledi
Güner; evde, bir restoranda, eşiyle, arkadaşlarıyla derken beş kere doğum günü kutlaması yaptı, pastanın ve burgerlerin mumlarını üfledi.
"Tüm kalbimle"
Bu kareleri de “Çok teşekkür ediyorum. Tüm kalbimle. Her şey için” notuyla paylaşan Aslıhan Güner, hediyeleriyle de poz verdi.