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    Aslıhan Güner: Çok şükür iyiyim

    Dayanılmaz ağrılar çeken oyuncu Aslıhan Güner, sosyal medya hesabından rahatsızlığıyla ilgili açıklama yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 19.02.2021 - 10:14
    • Güncelleme : 19.02.2021 - 10:22
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    Aslıhan Güner: Çok şükür iyiyim

    ‘Kuzey Yıldızı İlk Aşk' dizisinde rol alan Aslıhan Güner, iki haftadır boyun fıtığı nedeniyle zor günler geçirdiğini söyledi.

    Rahatsızlığı boyunca sete ara vermeden çekimlerine devam eden oyuncu  Güner, tedavisinin artık iyi sonuç verdiğini belirtti.

    "İŞİMİN BAŞINDAYIM"

    Sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Güner, "Çok şükür iyiyim. İşimin başındayım." ifadelerini kullandı.

    Aslıhan Güner: Çok şükür iyiyim #1

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