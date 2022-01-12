Haberler

Magazin Haberleri

Aslıhan Güner, eşi Mert Kılıç'ı övdü

Aslıhan Güner, eşi Mert Kılıç'ı övdü

Aslıhan Güner, kendisi gibi oyuncu olan eşi Mert Kılıç'a hayran olduğunu söyledi.