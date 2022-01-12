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- Aslıhan Güner, eşi Mert Kılıç'ı övdü
Aslıhan Güner, eşi Mert Kılıç'ı övdü
Aslıhan Güner, kendisi gibi oyuncu olan eşi Mert Kılıç'a hayran olduğunu söyledi.
- Haber Merkezi
- 12.01.2022 - 07:48
- Güncelleme : 12.01.2022 - 07:59
Oyuncu Aslıhan Güner geçtiğimiz günlerde eşi Mert Kılıç ile birlikte bir alışveriş merkezinde görüntülendi.
Gittikleri AVM'de kahve molası veren ünlü çift daha sonra alışveriş yaptı.
"HAYRANIM"
Mert Kılıç “Filmimiz ‘Komutan’ yakında vizyona giriyor. Heyecanla bekliyoruz” dedi. O esnada söze giren Aslıhan Güner ise “Eşimin oyunculuğuna hayranım” diye konuştu.