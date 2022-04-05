Aslıhan Güner: Eski takipçilerim bilir

Aslıhan Güner, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla konuşuldu.

Kendisi gibi oyuncu Mert Kılıç ile 2013 yılında nikah masasına oturan Aslıhan Güner, sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü isimlerden.

Ünlü oyuncu, Instagram'dan 4 yıl önce yaptığı bir paylaşımı tekrar gündeme getirdi.

"ESKİLER BİLİR"

En doğal haliyle kamera karşısına geçen Güner, makyaj yaptığı videoyu takipçilerinin beğenisine sundu. Güner, paylaşımının altına ise "2018'den bu video eski takipçilerim bilir. Günlük makyajımı nasıl yapıyorum? Durum hala aynı canlar. Soranlar için bıraktım videoyu." notunu ekledi.

Güner, başrolünü İsmail Demirci ile paylaştığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteriyle kariyerinde büyük bir sıçrayış yaşamıştı.