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    Aslıhan Güner, tatilde

    Ünlü oyuncu Aslıhan Güner, kız arkadaşlarıyla tatile çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 16.07.2020 - 10:08
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    Aslıhan Güner, tatilde

    Kendisi gibi oyuncu Mert Kılıç ile evli olan Aslıhan Güner, sezonun yorgunluğunu Bodrum’da atıyor. Kız kıza tatile çıkan güzel oyuncu, önceki gün Torba’da görüntülendi.

    SAATLERCE GÜNEŞLENDİ

    Üstsüz güneşlenen Aslıhan Güner, kadın arkadaşına güneş kremi sürdürdükten sonra sonra yüzüstü yatarak saatlerce güneşlendi. Güner, daha sonra denize girerek ferahladı.

    Güner’in aldığı kilolar dikkatlerden kaçmadı.

    Aslıhan Güner, tatilde #1

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