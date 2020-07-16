Aslıhan Güner, tatilde

Ünlü oyuncu Aslıhan Güner, kız arkadaşlarıyla tatile çıktı.

Kendisi gibi oyuncu Mert Kılıç ile evli olan Aslıhan Güner, sezonun yorgunluğunu Bodrum’da atıyor. Kız kıza tatile çıkan güzel oyuncu, önceki gün Torba’da görüntülendi.

SAATLERCE GÜNEŞLENDİ

Üstsüz güneşlenen Aslıhan Güner, kadın arkadaşına güneş kremi sürdürdükten sonra sonra yüzüstü yatarak saatlerce güneşlendi. Güner, daha sonra denize girerek ferahladı.

Güner’in aldığı kilolar dikkatlerden kaçmadı.