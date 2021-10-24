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    Aslıhan Güner'den aşk dolu paylaşımlar

    Son olarak Uzak Şehrin Masalı dizisinde boy gösteren Aslıhan Güner, sosyal medyadan yeni paylaşımlar yaptı. Eşi Mert Kılıç ile olan karelerini paylaşan Güner, takipçilerinden tam not aldı.
    • Haber Merkezi
    • 24.10.2021 - 14:58
    • Güncelleme : 24.10.2021 - 14:59
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    Aslıhan Güner'den aşk dolu paylaşımlar

    Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi sayesinde büyük bir hayran kitlesine ulaşan Aslıhan Güner, oyunculuğuyla göz doldurdu.

    Güner son olarak FOX ekranlarında yayınlanan Uzak Şehrin Masalı dizisinde oynadı.

    Dizi sadece 5 bölüm oynadı ve geçtiğimiz hafta final verdi. Güner dizinin final yapmasının ardından eşi Mert Kılıç'la birlikte soluğu tatilde aldı.

    Kapadokya'ya giden çift, aşk dolu paylaşımlarla gündeme geldi.

    ASLIHAN GÜNER'DEN AŞK POZLARI

    Aslıhan Güner kendisi gibi oyuncu Mert Kılıç ile 2013'te nikah masasına oturmuştu. Güner ve Kılıç birlikte rol aldıkları dizide iki aşığı canlandırırken gerçek hayatta sevgili olmuşlardı.

    Neredeyse 11 yıldır birlikte olan Aslıhan Güner ile Mert Kılıç'tan romantik bir paylaşım geldi.

    Güner eşi Kılıç ile çekilmiş karelerini kalp emojisiyle paylaştı. Çift Kapadokya'da aşk tazeledi.

    Aslıhan Güner den aşk dolu paylaşımlar #1

    Aslıhan Güner den aşk dolu paylaşımlar #2

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