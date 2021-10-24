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Aslıhan Güner'den aşk dolu paylaşımlar

Aslıhan Güner'den aşk dolu paylaşımlar

Son olarak Uzak Şehrin Masalı dizisinde boy gösteren Aslıhan Güner, sosyal medyadan yeni paylaşımlar yaptı. Eşi Mert Kılıç ile olan karelerini paylaşan Güner, takipçilerinden tam not aldı.