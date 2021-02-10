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    Aslıhan Güner'den Mert Kılıç'a romantik mesaj

    Aslıhan Güner ve Mert Kılıç birlikte rol aldıkları Şefkat Tepe dizisinde iki aşığı canlandırırken gerçek hayatta da sevgili olmuşlardı.
    • Haber Merkezi
    • 10.02.2021 - 09:36
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    Aslıhan Güner'den Mert Kılıç'a romantik mesaj

    Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisindeki başarılı performansı ve güzelliğiyle dikkat çeken Aslıhan Güner eşi Mert Kılıç'a evlilik yıl dönümleri için romantik bir paylaşımda bulundu.

    "BİN ŞÜKÜR"

    Aslıhan Güner, evliliklerinin yıl dönümü için Instagram story'sinden eşi Mert Kılıç ile birlikte yer aldıkları bir fotoğrafı "Biz olmanın, bir olmanın bin şükrü ile... II" notu ile paylaştı.

    PAYLAŞIM ÇOK BEĞENİLDİ

    Eşinin paylaşımına kayıtsız kalamayan Mert Kılıç da eşinin paylaşımını kendi sosyal medya hesabından sevenlerine sunarak karşılık verdi. Evliliklerindeki 11. yılını kutlayan ünlü çift, yaptıkları karşılıklı paylaşımları çok beğenildi.

    Aslıhan Güner den Mert Kılıç a romantik mesaj #1

    Aslıhan Güner den Mert Kılıç a romantik mesaj #2

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