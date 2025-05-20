Aslıhan Güner'e yaz geldi! Tatil sezonunu açan ünlü isim bikinili poz verdi

Haber Merkezi

2013 yılında meslektaşı Mert Kılıç ile nikah masasına oturan Aslıhan Güner, özel hayatı ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

TATİLE ÇIKTI

Tatil sezonunu açan güzel oyuncu, yayınladığı pozlarla dikkatleri üzerine çekti.

Yoğun iş temposundan fırsat bulan Aslıhan Güner, tatil sezonunu açtı. Eşiyle tatile çıkan güzel oyuncu çizgili bikinisiyle verdiği pozu sosyal medya hesabından yayınlayarak "Biraz deniz tuzlu, biraz rüzgarlı" notunu yazdı.