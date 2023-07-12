Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu ayrıldı Bir süre önce kendisi gibi oyuncu İsmail Hacıoğlu ile yeni bir aşka yelken açan Aslıhan Gürbüz'ün ilişkisi hüsranla bitti.

ensonhaber.com Uzun süredir aşk yaşayan ve evlilik haberi beklenen Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu çiftinden kötü haber geldi. Geçen yıl sürpriz aşklarıyla magazin gündemine damga vuran oyuncu çift, ayrıldı. "Yuva kurmak istiyorum" Daha önce hiç evlilik yapmayan Gürbüz'ün, yakın çevresine "Yuva kurmak istiyorum." dediği iddia edilmişti. Hatta 40 yaşındaki güzel oyuncunun çocuk sahibi olmak istediği de konuşuluyordu. İsmail'i engelledi Aslıhan Gürbüz beraber fotoğraflarını silip, ünlü oyuncuyu engelledi. İsmail Hacıoğlu ise fotoğrafları hala kaldırmadı. Çift, en son bu siyah beyaz aşk karesini takipçileriyle paylaşmıştı.