Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu'nun ayrılık nedeni İki ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu'nun ayrılık sebebi ortaya çıktı.

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Eski eşi Duygu Kumarki'den bir kız çocuğu bulunan İsmail Hacıoğlu, kendisi gibi oyuncu olan meslektaşı Aslıhan Gürbüz ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Aşıklar ilk kez Çeşme tatilinde beraber kameralara takılmıştı. Sürpriz aşklarıyla magazin gündemine damga vuran Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu geçtiğimiz günlerde ilişkilerinin birinci yılını kutlamış ve mutluluk pozlarını da sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.

Şu günlerde Cem Karaca filmi için hazırlık yapan kızı Yemin'le Kaş'a tatile gideceği konuşulan İsmail Hacıoğlu ile Aslıhan Gürbüz'ün ilişkisine nazar değdi.

İsmail evliliğe yanaşmadı

Aslıhan Gürbüz, beraber fotoğraflarını silip ünlü oyuncuyu engelledi. İsmail Hacıoğlu da bu hamlenin ardından her şeyi sildi. Ünlü çiftin ayrılık sebepleri de ortaya çıktı.

Aşkı bitiren sebebin, İsmail Hacıoğlu'nun evliliğe yanaşmaması olduğu iddia edildi. Anne olmak isteyen Gürbüz, sevgilisinin evliliğe yanaşmamasından dolayı ilişkiyi bitirdi.