Aslıhan Gürbüz: Kolay bırakılmıyor

Aslıhan Gürbüz, oyunculuğu bırakma iddialarına yanıt verdi.

Bedensel olarak tükendiğini hisseden Aslıhan Gürbüz iki tanesi bel fıtığı olmak üzere dört kez ameliyat geçirmişti.

DOĞAL YAŞAMA GEÇMİŞTİ

Ameliyatların sonrasında bedensel sağlığını iyileştirmeye önem vermeye başlayan Gürbüz, metropol hayatından uzaklaşarak kendine doğal bir hayat kurdu. Doğal yaşama yönelen Gürbüz’ün hayranları ünlü sanatçının ekranlara dönüp dönmeyeceğini merak etmeye başladı. Hayranlarının merak ettiği soruya Gürbüz sosyal medya paylaşımıyla yanıt verdi.

"BU MESLEK ÖYLE GÜZEL Kİ"

Şu sıralar arkadaşının oynadığı bir diziyi izlediğini söyleyen Gürbüz, “Hep soruyorsunuz ya ‘mesleği bıraktınız mı’ diye... Bu meslek öyle kolay bırakılmıyor, bu meslek öyle güzel meslek ki; bir iş yapılıyor ve sen izlerken tüm meslektaşlarına tüm arkadaşlarına hayran kalıyor, içinde ‘demek hala güzel işler yapılabiliyor’ tohumununun ekildiğini hissediyorsun” notunu ekledi.