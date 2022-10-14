Petrol
94.71
0.15%
Euro
18.1726
0.15%
Dolar
18.56
0.11%
Altın
995.38
0.10%
Borsa
3553
0.00%
Bitcoin
372.116
3.66%
BTXN Coin
8.30
-3.71%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Açık 15 C

    Aslıhan Gürbüz: Susmuyorum

    Ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz, sosyal medyadan kendisi gibi yapılan eleştirilere tepki gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 14.10.2022 - 07:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Aslıhan Gürbüz: Susmuyorum

    Meslektaşı İsmail Hacıoğlu ile mutlu bir beraberliği olan oyuncu Aslıhan Gürbüz, sosyal medyadaki acımasız eleştirilere ve linç kültürüne isyan etti.

    "Kendimi sevebilmek için"

    Takipçilerinden gelen eleştirilere sessiz kalmadığını söyleyen Gürbüz, "Birinin beni eleştirirken sivri dil kullanması canımı yakmıyor çünkü ben kendi sivri dilimle senelerce canımı yakmış bir kadınım, kendimi sevebilmek adına.

    "Görmezden gelemiyorum"

    Sadece şunu söylüyorum: Bu zorbalık, bu manipülasyon doğru değil ve ben görmezden gelmiyorum. Tepkimi koyuyorum, susmuyorum" ifadelerini kullandı.

    Aslıhan Gürbüz: Susmuyorum #1

    Aslıhan Gürbüz: Susmuyorum #2


    Ensonhaber yorumlarını okuduk: Yayınla Bunu Admin 6. Bölüm
    Medya

    Ensonhaber yorumlarını okuduk: Yayınla Bunu Admin 6. Bölüm

    Oturduğunuz yerden para kazanmaya hazır mısınız?
    Advertorial

    Oturduğunuz yerden para kazanmaya hazır mısınız?

    Tesettüre giren Popstar Özlem'den itiraflar
    Magazin

    Tesettüre giren Popstar Özlem'den itiraflar

    Görüş Bildir