Aslıhan Gürbüz yavru ayı besledi

Sık sık barınakları ziyaret eden hayvansever oyuncu Aslıhan Gürbüz, sosyal medyadan takipçilerine seslendi.

Son olarak 'Kırmızı Oda' dizisinde "Kumru" rolünü canlandıran oyuncu Aslıhan Gürbüz, Bursa'da Ovakorusu Ayı Barınağı'nı ziyaret etti.

UNUTULMAYACAK ANLAR

Yavru bir ayıya elleriyle süt verip besleyen Aslıhan Gürbüz, ömrü boyunca unutamayacağı bir gün geçirdiğini ifade etti.

"DOĞADA BULDUĞUNUZ HAYVANI ALMAYIN"

Hayvansever oyuncu, tek isteğinin herkese doğa ve hayvanları koruma bilincini aşılamak olduğunu söyledi. Gürbüz, sosyal medya hesabından "Lütfen doğada bulduğunuz bir yavruyu iyi niyetle bile olsa almayın. İnsana alıştırdığınızda, hem ona yabanda yaşaması için şans vermiyorsunuz hem de diğer kötü insanlar için açık hedef yapıyorsunuz. İnsana alışan hayvanlar kendi kendilerine beslenemiyor." yazdı.