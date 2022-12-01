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    Aslıhan Gürbüz'den İsmail Hacıoğlu paylaşımı

    Aslıhan Gürbüz, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi İsmail Hacıoğlu'nun doğum gününü Instagram hesabından kutladı.
    • Haber Merkezi
    • 01.12.2022 - 14:33
    • Güncelleme : 01.12.2022 - 14:38
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    Aslıhan Gürbüz'den İsmail Hacıoğlu paylaşımı

    Taze aşıklar İsmail Hacıoğlu ve Aslıhan Gürbüz'ün birlikteliği, geçtiğimiz yaz Alaçatı'da belgelenmişti.

    Uzun süredir haklarında çıkan aşk dedikodularına sessiz kalan çift, birlikteliklerinin ortaya çıkmasından sonra sık sık aşk pozlarını paylaşıyor. Son olarak Gürbüz, sevgilisinin doğum gününü kutladı.

    "Her şey berbattı"

    Ünlü oyuncu paylaştığı bu fotoğrafa, "Berbat bir senenin tek güzel şeyi sendin be hacı! İyi ki doğmuşsun güzel adam. Tüm süreçlerde yine birlikte." notunu düştü.

    Aslıhan Gürbüz den İsmail Hacıoğlu paylaşımı #1


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