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Aslıhan Gürbüz'den İsmail Hacıoğlu paylaşımı

Aslıhan Gürbüz'den İsmail Hacıoğlu paylaşımı

Aslıhan Gürbüz, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi İsmail Hacıoğlu'nun doğum gününü Instagram hesabından kutladı.