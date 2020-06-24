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Aslıhan Turan, alışverişte
Sosyetik güzel Aslıhan Turan, karnı burnunda alışverişe çıktı.
- Haber Merkezi
- 24.06.2020 - 13:08
İkinci oğluna 8 aylık hamile olan ünlü oyuncu Arda Turan’ın eşi Aslıhan Turan, dün İstinyePark'da objektiflere takıldı.
Siyah mini bisikletçi şortunu spor ayakkabılarla tamamlayan Turan, hamileliği boyunca hala formunu koruduğu göründü.
BEBEK ALIŞVERİŞİ
Bebebğinin eksikleri için geldiğini söyleyen Turan, hemen alışverişini yapıp evinin yolunu tuttu.