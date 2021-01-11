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    Aslışah Alkoçlar: Gerçek aşk Kaan'mış

    Cemiyet hayatının örnek çiftleri arasında gösterilen Kaan Demirağ ile Aslışah Alkoçlar, mutluluğa ilk adımı atarak geçtiğimiz gün nişanlandı.
    • Haber Merkezi
    • 11.01.2021 - 14:46
    • Güncelleme : 11.01.2021 - 15:11
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    Aslışah Alkoçlar: Gerçek aşk Kaan'mış

    Sosyetenin en ünlü isimlerinden Kaan Demirağ ile Aslışah Alkoçlar, önümüzdeki yaz nikah masasına oturuyor.

    Geçtiğimiz gün nişanlanan Aslışah Alkoçlar, yaşadığı diğer aşklara göndermede bulunarak bir itirafta bulundu.

    "GERÇEK AŞKI BULDUM"

    Çok aşık olduğunu söyleyen sosyetik güzelin, arkadaş çevresinde "Ben daha önce aşk yaşadığımı zannettim ama gerçek aşk Kaan'mış." dediği öğrenildi.

    Aslışah Alkoçlar: Gerçek aşk Kaan mış #1

    Aslışah Alkoçlar: Gerçek aşk Kaan mış #2

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