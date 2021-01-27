Aslışah Alkoçlar: Hamile değilim

Geçtiğimiz günlerde iş insanı Kaan Demirağ ile nişanlanan sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar'ın hamile olduğu öne sürüldü.

Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar geçtiğimiz ay iş insanı Kaan Demirbağ ile aile arasında gerçekleşen bir törenle nişanlanmıştı. Büyük heyecan yaşayan ikili bu özel günden kareleri sevenleriyle paylaştı.

Pandemi sonrası nikah masasını oturmayı planlayan mutlu çift hakkında 'bebek bekliyorlar' iddiası ortaya atıldı.

28 yaşındaki Aslışah Alkoçlar iddiaları sosyal medya hesabından yalanladı.

"İLERİDE İSTERİM"

İleride bebek sahibi olmayı çok istediğini belirten Alkoçlar, 'Yine nikahım öncesi masa başı haberi, ileride olmasını çok isterim. Ancak şu an için böyle bir durum yok. Lütfen hakkımda asılsız haber yapmayı bırakın' mesajını paylaştı.