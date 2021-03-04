Aslışah Alkoçlar, hamile iddiası

Kaan Demirağ ile birleştiren Aslışah Alkoçlar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

5 Şubat'ta Kaan Demirağ ile evlenen Aslışah Alkoçlar, geçtiğimiz günlerde evinden paylaşım yapmış ve sehpada 'hamilelik ve doğum' kitabının olmasıyla 'Hamile' dedikodularının hedefinde yer almıştı.

ŞİŞ KARNI DİKKAT ÇEKTİ

Önceki gün eşiyle balayı için Dubai'ye giden 28 yaşındaki Aslışah, birkaç gün sonra da neredeyse her hamilenin aş erdiği yeşil erik fotoğrafını paylaştı. Alkoçlar dün ise Dubai'den paylaştığı fotoğrafta, şiş karnını gösterdi.

Hamilelik dedikoduları alevlenince de hemen paylaşımı sildi.