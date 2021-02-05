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    Aslışah Alkoçlar ile ve Kaan Demirağ evlendi

    Sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar, nisan ayından beri birlikte olduğu Kaan Demirağ'la nikah masasına oturdu.
    • Haber Merkezi
    • 05.02.2021 - 20:10
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    Aslışah Alkoçlar ile ve Kaan Demirağ evlendi

    Yeşilçam sanatçısı Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar nisan ayından beri iş insanı Kaan Demirağ ile aşk yaşıyordu.

    Genç çift, geçtiğimiz ay evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlandı.

    EVLENDİLER

    Pandemi döneminde aldıkları evlilik kararı için harekete geçen ikili, bugün düzenlenen sade bir nikah töreniyle dünyaevine girdi.

    Düğüne ait görüntüler ise davetliler tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

    Aslışah Alkoçlar ile ve Kaan Demirağ evlendi #1

    Aslışah Alkoçlar ile ve Kaan Demirağ evlendi #2

    Aslışah Alkoçlar ile ve Kaan Demirağ evlendi #3

    Aslışah Alkoçlar ile ve Kaan Demirağ evlendi #4

    Aslışah Alkoçlar ile ve Kaan Demirağ evlendi #5

    Aslışah Alkoçlar ile ve Kaan Demirağ evlendi #6

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