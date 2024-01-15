Aslışah Alkoçlar, kendini anneannesi Hülya Koçyiğit'in 30 yıl önceki haline benzetti! Paylaşımına yorum yağdı Sosyal medya hesabından dedesi ve anneannesiyle birlikte fotoğraf paylaşan Yeşilçam'ın usta sanatçısı Hülya Koçyiğit'in küçük torunu Aslışah Alkoçlar, yayınladığı kareyle çok konuşuldu.

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Yeşilçam'ın usta sanatçısı Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, 2021 şubat ayında iş insanı Kaan Demirağ ile nikah masasına oturmuştu.

Düğünden kısa süre sonra müjdeli haberi veren sosyetik güzel, ilk çocukları Cem'i kucağına aldı. 2023 yılında ise ikinci kez anne-baba olma heyecanını yaşayan çift kızlarına Ada ismini verdi.

Fit vücuduyla sürekli gündem olan 2 çocuk annesi Aslışah Alkoçlar, sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlülerden.

"30 sene öncesi"

Son paylaşımında dedesi, anneannesi (Hülya Koçyiğit) ve kenidisinin yer aldığı pozu paylaşıp altında "Dedem; sağ tarafın Hülya Koçyiğit şu an , sol tarafın 30 sene öncesi" notunu düşen Aslışah Alkoçlar, sosyal medyada yeni bir gündem yarattı.

Takipçiler ikiye ayrıldı

Birçok takipçi Aslışah Alkoçlar'ı gerçekten Hülya Koçyiğit'in 30 yıl önceki haline benzetirken bazı kullanıcılar ise ya şimdiki haline benzetti ya da hiçbir benzerlik göremedi.