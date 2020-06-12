Dolar
6.8383
-0.016%
Euro
7.7244
-0.0866%
Altın
1727.51
-0.0046%
Borsa
109155.41
0%
G. Altın
379.687
-0.0881%
Bitcoin
64122.6
-0.6625%
21ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 21 C

    Aslışah Alkoçlar, sevgilisiyle sörf yapmaya gitti

    Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, sevgilisiyle Akyaka'da sörf yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 12.06.2020 - 07:47
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Aslışah Alkoçlar, sevgilisiyle sörf yapmaya gitti

    Spor sevdasıyla bilinen hatta bu sevdasını meslek haline getirip bir spor merkezi de açan Aslışah Alkoçlar, kitesurf (uçurtma sörfü) yapmak için Akyaka'ya gitti.

    BU YIL YALNIZ DEĞİL

    Hemen her yaz kitesurf yapmak için Akyaka’ya giden Alkoçlar’a bu yılki tatilinde yeni sevgilisi Kaan Demirağ da eşlik etti.. Seyahat yasaklarının kaldırılmasıyla soluğu Akyaka’da alan genç çift, önceki gün plajda görüntülendi.

    Birbirlerine sarılmış sohbet ederken objektife yansıyan ikili, o romantik anların ardından su üstündeki hünerlerini sergiledi.

    Görüş Bildir