Aslışah Alkoçlar, sevgilisiyle sörf yapmaya gitti

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, sevgilisiyle Akyaka'da sörf yaptı.

Spor sevdasıyla bilinen hatta bu sevdasını meslek haline getirip bir spor merkezi de açan Aslışah Alkoçlar, kitesurf (uçurtma sörfü) yapmak için Akyaka'ya gitti.

BU YIL YALNIZ DEĞİL

Hemen her yaz kitesurf yapmak için Akyaka’ya giden Alkoçlar’a bu yılki tatilinde yeni sevgilisi Kaan Demirağ da eşlik etti.. Seyahat yasaklarının kaldırılmasıyla soluğu Akyaka’da alan genç çift, önceki gün plajda görüntülendi.

Birbirlerine sarılmış sohbet ederken objektife yansıyan ikili, o romantik anların ardından su üstündeki hünerlerini sergiledi.