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- Aslışah Alkoçlar, terasta güneşlendi
Aslışah Alkoçlar, terasta güneşlendi
Koronavirüsten korunmak için günlerdir karantinada olan Aslışah Alkoçlar da güneşin tadını çıkardı.
- Haber Merkezi
- 04.05.2020 - 11:23
Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, tüm dünyayı hızla etkisi altına alan koronavirüsten korunmak adına kendisini önlem amaçlı karantinaya aldı.
KÖPEĞİYLE GÜNEŞLENDİ
Bir süredir bütün vaktini spor yaparak geçiren Alkoçlar, güneşli havayı görünce terasa çıktı. Köpeğiyle birlikte güneşlenen Alkoçlar, o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Alkoçlar, paylaşımına "Güneşleniyoruz anne-kız" notunu düşü.