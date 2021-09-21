Aslışah Alkoçlar'dan son hamilelik paylaşımı

İş insanı Kaan Demirağ ile nikah masasına oturan Aslışah Alkoçlar'ın ilk bebeğini kucağına alması için artık sayılı günleri kaldı.

Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit'in 28 yaşındaki torunu Aslışah Alkoçlar ile iş insanı Kaan Demirağ, şubat ayında sade bir tören ile dünyaevine girmişti. Demirağ'dan ilk bebeğini bekleyen Alkoçlar'ın annelik heyecanı dorukta.

"SON DERS"

Erkek bebek bekleyen Aslışah Alkoçlar'ın bu hafta oğlunu kucağına alması bekleniyor.

Hamilelik döneminde de sporu bırakmayan ve pilates yapan Allkoçlar, paylaştığı bu fotoğrafa "Bugün, son dersimizi yaptık. Son kez doktor kontrolüm var." notunu düştü.