Astral seyahate çıktığını söyleyen Yusuf Güney'den yeni açıklama: "Kandırıyorlar bizi" Şarkıcı Yusuf Güney, yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla kafaları karıştırmaya devam ediyor.

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Ünlü şarkıcı Yusuf Güney, astral seyahat iddialarını sürdürüyor.

Daha önce pandemi döneminde ‘astral seyahat’ yaptığını ve yapılan toplantıda alınan kararlara şahit olduğunu iddia eden şarkıcı Yusuf Güney, son yaptığı açıklamayla da herkesi şaşırttı.

"Buzulların arkasında bir hayat var"

Güney, konuk olduğu programda ''Buzulların arkasında bir hayat var. İnsan olmayanlar yaşıyor orada. Kandırıyorlar hepimizi. Her şeyi saklıyorlar bizden. Bunu astral boyutta görebiliyorum. Anlatsam öldürürler beni.'' diye konuştu.

Açıklamalarıyla dalga geçilen ünlü şarkıcı, sosyal medyada gündem oldu.