Ata Demirer: Analı oğullu

Ata Demirer, annesiyle birlikte yemek yerken çekilmiş bir karesini takipçileriyle paylaştı.

Yaz mevsimlerine teknesinde geçiren Ata Demirer, bu sene karantina nedeniyle geç kavuştuğu maviliklerin tadını doyasıya çıkarmaya devam ediyor.

Sürekli deniz paylaşımlarında bulunan Demirer, bu paylaşımlarına özel bir kare için ara verdi ve annesiyle birlikte çekilmiş bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

NAZAR BONCUĞU KOYDU

Birlikte yemek yerken görüldükleri bir kareyi yayınlayan Ata Demirer, mutluluk dolu bu fotoğrafa “Analı oğullu” notunu ekledi ve bir de kalp emojisi ile nazar boncuğu emojileri ekledi.