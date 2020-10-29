Ata Demirer: Her şey burada başladı

Ünlü komedyen Ata Demirer, sosyal medyada yaptığı paylaşımla ilgi odağı oldu.

Yıllar önce Çanakkale'ye yerleşen ve deniz tutkusuyla bilinen komedyen Ata Demirer, yeni bir paylaşımda bulundu.

DENİZLE 8 YAŞINDA TANIŞTI

Demirer, hayatının en önemli yerlerinden birini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Bursa'nın Altıntaş ilçesine giden Ata Demirer, 8 yaşında deniz ile ilk kez burada tanıştığını söyledi.

48 yaşındaki Demirer, yayınladığı gönderiye şu notu düştü:

"AŞIK OLDUM"

"Her şey burada, bu iskelede başladı. Sekiz yaşındaydım, elimdeki deniz maskesiyle ilk kez suyun içine burada baktım. Kırk yıl geçmiş üstünden... İlk burada aşık oldum kısaca. Merhaba Altıntaş, merhaba Bursa... Yazık olmuş, talan olmuş. Adeta yıkılmış inşaat baskıyla ama yine de var göstereceği güzellikleri hala.

Not; elimle gösterdiğim binanın yerindeydi bizim ev. Tek katlı, bahçesinde erik ağacı..."

Ata Demirer’in paylaşımı takipçileri tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

