Ata Demirer ile Jülieta Kitrinou aşk yaşıyor

Jülieta Kitrinou, Ata Demirer ile aşk yaşadığı haberleriyle gündeme geldi.

Geçtiğimiz günlerde talihsiz bir kaza sonucu düşerek ayağından sakatlanan ve bir operasyon geçiren Ata Demirer, bu sefer de aşk hayatıyla gündeme geldi. Başarılı oyuncunun, Survivor Türkiye-Yunanistan yarışmacılarından Julieta Kitrinou ile aşk yaşadığı konuşuluyor.

EVİNE ÇAĞIRDI

Komedyenin; model, aktris, 100 metre koşu şampiyonu ve Hios Adası'nda turizmcilik yapan Yunan Kitrinou ile evinde buluşması da kafaları karıştırdı.

ATA'YI GÖRMEYE GELDİ

Kitrinou'nun, merdivenden düştüğü için ayağı alçıya anılan Demirer'i görmek için İstanbul'a geldiği öğrenildi. Adı son olarak Aslı Turanlı'yla anılan Demirer'in, modelle evindeki fotoğrafı da ortaya çıktı. Kitrinou, komedyenin evinden çektirdiği manzaralı karesini de sosyal medya hesaplarından yayınladı.