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    Ata Demirer ile Jülieta Kitrinou aşk yaşıyor

    Jülieta Kitrinou, Ata Demirer ile aşk yaşadığı haberleriyle gündeme geldi.
    • Haber Merkezi
    • 13.09.2021 - 11:44
    • Güncelleme : 13.09.2021 - 11:48
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    Ata Demirer ile Jülieta Kitrinou aşk yaşıyor

    Geçtiğimiz günlerde talihsiz bir kaza sonucu düşerek ayağından sakatlanan ve bir operasyon geçiren Ata Demirer, bu sefer de aşk hayatıyla gündeme geldi. Başarılı oyuncunun, Survivor Türkiye-Yunanistan yarışmacılarından Julieta Kitrinou ile aşk yaşadığı konuşuluyor.

    EVİNE ÇAĞIRDI

    Komedyenin; model, aktris, 100 metre koşu şampiyonu ve Hios Adası'nda turizmcilik yapan Yunan Kitrinou ile evinde buluşması da kafaları karıştırdı.

    ATA'YI GÖRMEYE GELDİ

    Kitrinou'nun, merdivenden düştüğü için ayağı alçıya anılan Demirer'i görmek için İstanbul'a geldiği öğrenildi. Adı son olarak Aslı Turanlı'yla anılan Demirer'in, modelle evindeki fotoğrafı da ortaya çıktı. Kitrinou, komedyenin evinden çektirdiği manzaralı karesini de sosyal medya hesaplarından yayınladı.

    Ata Demirer ile Jülieta Kitrinou aşk yaşıyor #1Ata Demirer ile Jülieta Kitrinou aşk yaşıyor #2

    Ata Demirer ile Jülieta Kitrinou aşk yaşıyor #3Ata Demirer ile Jülieta Kitrinou aşk yaşıyor #4

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