Ata Demirer ilk kazandığı parayla ne yaptığını açıkladı

Verdiği kilolardan sonra aşk hayatında hızlı bir ilerleyiş sürdüren Ata Demirer, özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Ünlü isim son olarak hayatıyla ilgili yaptığı açıklamayla dikkat çekti.

Bozcada sevgilisiyle yaşayan Ata Demirer, şehirle ilgili şöyle konuştu: "Biz böyle bindik, geldik. Annem, kardeşim, ben üçümüz. Hiç unutmuyorum. Çok güzeldi. Bir bahar günüydü. Hava da çok güzeldi. O çıkartma teknesi diyeyim ben onu artık, öyle kodladık. Yakar Kaptan'ın teknesiyle adaya ilk çıkışımızı yaptık.

"AŞIK OLMUŞTUM"

İlk deniz tüplü dalışımda yaşım 17 idi. Burnum falan kanamıştı. Basınç ayarlamasını 4 gün yapamamışım bilmem ne. Aşık olmuştum. Taşların içinde böcekler, sarpalar, her yerde akyalar, sinaritler."

"İLK BİRİKTİRDİĞİM PARAYI BURAYA YATIRDIM"

Kazandığı ilk parayla aşık olduğu yerden ev aldığını belirten komedyen Demirer, sözlerine şöyle devam etti:

"İlk kazandığım parayla burayı aldım ben. Yani biriktirdiğim ilk parayla. O zaman ben büyük aşığım Bozcaada'ya."